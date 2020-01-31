Под Киевом разыскивают 15-летнего подростка

Осницкий Вячеслав является воспитанником Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей, который находится в селе Копылов, Макаровского района, Киевской области.

В четвер, 30 января, он ушел из указанного учреждения, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид парню 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые, короткие.

Был одет в длинную куртку черного цвета, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки.

При наличии любой информации о возможном места нахождения парня, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

На поиски ребенка брошены силы Макаровского отделения полиции.

Ранее сообщалось, что на Киевщине несколько дней разыскивают без вести пропавшего подростка.

15-летний Вадим Сак ушел из дома в селе Нещеров Обуховского района 29 января 2020 года и не вернулся

Где сейчас находится парень, неизвестно.

Приметы подростка: на вид 15-17 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавый, овальное лицо, голубые глаза, светлые волосы.

Когда его видели последний раз, он был одет в красно-синюю спортивную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Если кто-то где-то видел этого мальчика, просьба позвонить с мобильного телефона на горячую линию «Службы розыска детей» по номеру 116 000.

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница исчезла по дороге к месту обучения – в школу № 162 в Новобеличах.

Девочка сказала сестре, что отойдет выбросить пакет с мусором и придет на уроки, но после этого на занятиях так и не появилась.

Искать юную киевлянку начали после того, как она не вернулась домой. Телефон она с собой не взяла, о своих планах никому не сообщала. На поиски девочки бросились родители, волонтеры и правоохранители. Как оказалось, юная красавица отправилась в путешествие с парнем – молодые люди направлялись в Винницу.

Напомним, малышку оставили на свалке с бродягами в Одессе.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.