В Киеве недавно появилась информация о том, что 15-летняя школьница исчезла по дороге к месту обучения – в школу № 162 на Новобеличах

Девочка сказала сестре, что отойдет выбросить пакет с мусором и придет на уроки, но после этого на занятиях так и не появилась. Уже 18 января «пропажу» заметили на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Искать юную киевлянку начали после того, как она не вернулась домой. Телефон она с собой не взяла, о своих планах никому не сообщала. На поиски девочки бросились родители, волонтеры и правоохранители. Как оказалось, юная красавица отправилась в путешествие с парнем – молодые люди направлялись в Винницу.

"Объявленный ранее в розыск, выносивший мусор, 15-летний ребенок найден: девочка на вокзале, направляется с другом в город Винницу. Желаем удачно погулять на Крещение", - написали в паблике.

«Могу только посочувствовать родителям. Ну коль такая самостоятельность взыграла, то думаю и работу дама найдёт и часть квартплаты внесёт и полку в холодильнике свою пора заиметь...», - пишут возмущенные киевляне в соцсетях.

«Ну, бежишь ты за любимым. Оставь записку, не ищите, я вышла замуж. А то такое, такой жестокий мир, думай, что хочешь. А она любви в 15 захотела....», - добавляют горожане.

Недавно мы писали, что под Киевом в селе Макаров объявили в розыск двух парней — 15 и 13 лет.

Мальчики — воспитанники Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении детей, просят звонить на «102». Сообщает Служба розыска детей в Киевской области.

Осницкий Вячеслав и Беспутин Иван самовольно покинули реабилитационный центр по адресу улица Макаровская, 31, 14 января около 23:30. С тех пор на связь они не выходили и где они находятся — неизвестно.

Приметы мальчиков

Осницкий Вячеслав — на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы светло-русые, короткие. Был одет: куртка черного цвета до колен, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Беспутин Иван — на вид 14 лет, рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы светлые, короткие. Был одет: куртка сине-черного цвета, черные брюки, белые кроссовки.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.