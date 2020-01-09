Смех да и только

В одном из районов украинской столицы произошло ограбление - на Троещине взорвали банкомат «Ощадбанка»

Горе-преступники – четверо, скорее всего, мужчин в масках начали «успешно», но сбежали, так и не взяв желаемых денег. Об этом сообщает « Информатор ».

Инцидент произошел на улице Николая Закревского, 93а. Намерение ограбить банкомат и взрыв заметили очевидцы:

«Вызов на линию экстренных служб поступил около 02:45», - осведомили оперативники. По их словам, позвонил в полицию случайный свидетель – мужчина был в магазине неподалеку и увидел взрыв, а после – как четверо убегают с места происшествия.

Сам взрыв произошел внутри отделения «Ощадбанка»:

«Злоумышленники пытались взорвать банкомат, но завладеть деньгами им на удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка», - идет речь в материале. В полиции также заявили, что сам сейф с желаемыми деньгами так и не открылся. А камеры видеонаблюдения засняли горе-грабителей.

Ранее сообщалось о том, что народный депутат от президентской партии Кирилл Нестеренко стал жертвой ограбления.

По его словам, он приехал в Харьков к родственникам, однако визит закончился для него весьма плачевно.

Неизвестные разбили стекло машины матери нардепа и украли из нее документы и мобильный телефон.

«Машину обчистили вчера во второй половине дня. Я приехал погостить к родственникам в Харьков. Воры разбили стекло и украли мои документы: паспорт и документы на машину, а также телефон iPhone 6», - рассказал Нестеренко.

Он отметил, что момент ограбления засняли камеры видеонаблюдения, поэтому воров можно будет опознать. На кадрах было видно, что работали два преступника.

Напомним, в центре Киева на газоне поселился иностранный преподаватель, которого ограбили и избили.

Как сообщала Politeka, ограбили ветерана АТО, который потерял обе ноги на Донбассе.

Также Politeka писала, что запертые в огненной ловушке украинцы молят о помощи, среди «жертв» оказался нардеп.