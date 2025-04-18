Подорожчання яєць перед Великоднем в Києві призводить до перегляду покупцями своїх витрат.

Подорожчання яєць перед Великоднем у Києві відображається на вартості як перепелиних, так і курячих, повідомляє Politeka.

Ціни на ці продукти поступово зростають, що не може не позначитися на бюджеті сімей, які готуються до святкового столу. Середня ціна на яйця перепелині (20 шт) залишилася на рівні 65,05 грн. Однак різниця в цінах між мережами магазинів Києва відчутна. У Auchan можна придбати перепелині (20 штук) за 61,50, а у Megamarket — за 69,70.

Середні цінники на "Квочку" (10 шт) зафіксувалися на рівні 72,80 гривні, що відповідає рівню минулого місяця. Водночас розцінки на курячі Ясенсвіт дещо зросли. Вартість упаковки з 10 шт в магазинах коливається від 71,40 грн до 78,20. Зокрема, найбільше подорожчали курячі Ясенсвіт (30 шт) — їхня ціна зросла на 15,70 гривень, досягнувши 230,80 у Megamarket.

Згідно з останніми даними, вартість на марку Ясенсвіт курячі (30 шт) за останній місяць зросла на 3,68 грн. Проте варто зазначити, що цінники на інші види продукту залишаються на стабільному рівні або мають незначні коливання.

Загалом, подорожчання яєць перед Великоднем в Києві не є критичним, але варто звертати увагу на різницю в розцінках між магазинами, щоб заощадити при покупці.

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