Подорожание яиц перед Пасхой в Киеве приводит к пересмотру покупателями своих расходов.

Подорожание яиц перед Пасхой в Киеве отражается на стоимости как перепелиных, так и куриных, сообщает Politeka.

Цены на эти продукты постепенно растут, что не может не отразиться на бюджете семей, готовящихся к праздничному столу. Средняя цена на перепелиные (20 шт) осталась на уровне 65,05 грн. Однако разница в ценах между сетями магазинов Киева ощутима. У Auchan можно приобрести перепелиные (20 штук) за 61,50, а у Megamarket – за 69,70.

Средние ценники на "Квочка" (10 шт) зафиксировались на уровне 72,80 гривны, что соответствует уровню прошлого месяца. В то же время, расценки на куриные Ясенсвит несколько выросли. Стоимость упаковки из 10 шт в магазинах колеблется от 71,40 до 78,20 грн. В частности, больше всего подорожали куриные Ясенсвит (30 шт) — их цена выросла на 15,70 гривен, достигнув 230,80 в Megamarket .

Согласно последним данным, стоимость на марку Ясенсвит куриные (30 шт) за последний месяц выросла на 3,68 грн. Однако стоит отметить, что ценники других видов продукта остаются на стабильном уровне или имеют незначительные колебания.

В общем, подорожание яиц перед Пасхой в Киеве не критично, но стоит обращать внимание на разницу в расценках между магазинами, чтобы сэкономить при покупке.

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