Синоптики Укргідрометцентру та Наталка Діденко порадували прогнозом погоди в Києві та області на вівторок, 15 квітня 2025 року.

Прогноз погоди в Києві та області на вівторок, 15 квітня 2025 року, обіцяє мешканцям одразу кілька приємних сюрпризів, пише Politeka.

Опадів цього дня не очікується, буде сонячно з мінливою хмарністю.

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що головна особливість метеорологічної ситуації в Україні у вівторок – це сильний південний вітер. Очікуються штормові пориви в західних, північних регіонах, у Приазовʼї та Криму. А от на сході, в більшості центральних і південних регіонів вітер помірний.

За даними Укргідрометцентру, в Києві та області на 15 квітня прогноз погоди передбачає вітер швидкістю до 7-12 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Заморозки нарешті остаточно відступлять. По області вночі очікується +1+6 градусів тепла, вдень до +15+20. У Києві прогноз погоди на 15 квітня обіцяє вночі +4+6 градусів, а вдень приємні +16+18 тепла.

Наталка Діденко додала, що такі комфортні умови в регіоні будуть протягом усього тижня, а тепло поступово наростатиме.

За попередніми даними, на Великдень по Україні також буде здебільшого сухо та сонячно, температура повітря коливатиметься від нічних +7+12 градусів до +18+23 у денні години. Цього дня дощі можливі лише на заході, а температура буде трішки нижчою – до +16+21.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про перелік категорій людей, які можуть отримати грошову допомогу в Києві.

Також Politeka писала, хто може вийти на пенсію у 50 років із мінімальним стажем.

Крім того, Politeka розповідала, коли впровадять кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.