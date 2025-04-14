Синоптики Укргидрометцентра и Наталья Диденко порадовали прогнозом погоды в Киеве и области на вторник, 15 апреля 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и области на вторник, 15 апреля 2025 года, обещает жителям сразу несколько приятных сюрпризов, пишет Politeka.

Осадков в этот день не ожидается, будет солнечно с переменной облачностью.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что главная особенность метеорологической ситуации в Украине во вторник – это сильный южный ветер. Ожидаются штормовые порывы в западных, северных регионах, Приазовье и Крыму. А вот на востоке, в большинстве центральных и южных регионов ветер умеренный.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области на 15 апреля прогноз погоды предусматривает ветер скоростью до 7-12 метров в секунду, сообщает Politeka.

Заморозки наконец-то окончательно отступят. По области ночью ожидается +1+6 градусов тепла, днем ​​до +15+20. В Киеве прогноз погоды на 15 апреля обещает ночью +4+6 градусов, а днем ​​приятные +16+18 тепла.

Наталья Диденко добавила, что такие комфортные условия в регионе будут в течение всей недели, а тепло будет постепенно нарастать.

По предварительным данным, на Пасху по Украине также будет в основном сухо и солнечно, температура воздуха будет колебаться от ночных +7+12 градусов до +18+23 в дневные часы. В этот день дожди возможны только на западе, а температура будет немного ниже – до +16+21.

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