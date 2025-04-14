Подорожчання овочів у Києві вже відбувається кілька місяців поспіль, що не може не засмучувати місцевих мешканців.

Ще одне подорожчання овочів у Києві може відбутися через весняне похолодання, яке ми спостерігали минулого тижня, повідомляє Politeka.

Як розповів в ефірі телеканалу КИЇВ24 Іван Томич, голова союзу українського селянства, через таку різку зміну погоди збільшення вартості може стати ще більш відчутним.

Теплична продукція, яка зазвичай з’являється у достатку саме в цей період, цьогоріч спізнюється і це має свої наслідки. За словами експерта, квітневі заморозки призупинили нормальне дозрівання огірків, томатів, перцю та інших ранніх культур. В умовах дефіциту пропозиції ринок реагує миттєво, тому вартість зростає.

Прогнозувати точні відсотки підвищення поки зарано, але подорожчання овочів у Києві неминуче, зазначає Томич. На щастя, за його словами, стрімких цінових стрибків не буде. Головна причина цього - імпорт. Україна наразі значною мірою залежить від закордонних поставок, і це єдиний фактор, що може втримати ціни в більш-менш стабільних межах.

Ще один момент, який варто враховувати - сезонність. Традиційно в травні-червні починається активніша реалізація продукції з приватних господарств, і саме це може дещо знизити загальне навантаження на гаманці покупців. Але до того часу доведеться потерпіти.

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