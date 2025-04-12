Енергетики попередили про запровадження локальних графіків відключення світла в Київській області на неділю, 13 квітня 2025 року.

В багатьох населених пунктах Київської області в неділю, 13 квітня 2025 року, запроваджуються графіки відключення світла від ДТЕК, повідомляє Politeka.

У Бучанському районі в неділю без електроенергії з 9:00 до 18:00 залишаться мешканці села Гаврилівка по вулицях Садовій і Шевченка у звʼязку з проведенням ДТЕК профілактичних робіт у мережі.

У межах Димерської громади в Київській області графіки відключення світла 13 квітня діятимуть із 9:00 до 19:00 в таких населених пунктах: Ясногородка, Толокунь, Сухолуччя, Петрівське та Овдієва Нива.

Також ДТЕК попереджає, що графіки відключення світла 13 квітня діятимуть на території Вороньківської громади в Київській області, пише Politeka. Під час проведення профілактичних робіт орієнтовно з 8:30 до 20:00 без електроенергії залишаться мешканці:

села Старе (по вулицях Дніпрова, Левадна, Сріблянська, Шевченка, Герасименка);

села Сошників (Березнева, Зоряна, Іванова, Іскрівська, Комарова, Герасименка, Лісова, Ліченка, Молодіжна, Тригуба, Щучинська, Яблунева).

Крім того, в неділю планові знеструмлення для проведення аварійних робіт відбудуться у Вишгородському районі з 9:00 до 19:30 в селищі Нові Петрівці, селах Старі Петрівці та Лютіж.

Для столиці та інших населених пунтів регіону енергетики не повідомляли про заплановані обмеження на цей день.

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