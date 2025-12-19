Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

У Київській області стартувала ініціатива, що забезпечує гуманітарну допомогу для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на літніх людей, які опинилися у складних життєвих умовах, і передбачає безкоштовне харчування та допомогу у повсякденному житті.

У місті Фастів відкрилася соціальна їдальня, яку організував Благодійний фонд Святого Мартіна. Заклад обслуговує самотніх пенсіонерів, бездомних та осіб, що потребують щоденної підтримки, без огляду на місце реєстрації чи соціальний статус.

Обіди видають із понеділка по суботу, з 13:30 до 14:00. Меню складається зі страв традиційної української кухні, що забезпечує відвідувачам повноцінне гаряче харчування.

Для людей з обмеженою мобільністю передбачена доставка додому. Волонтери доставляють готові страви безпосередньо за місцем проживання, що особливо важливо для немічних осіб.

Окремий напрямок роботи закладу — святкова підтримка. Під час Різдва та Великодня команда організовує благодійні заходи для бездомних та подорожніх, наприклад на залізничному вокзалі. Учасники отримують не лише їжу, а й моральну підтримку та можливість спілкування.

Щодня заклад на вулиці Зигмунда Козаря, 13 відвідують від 50 до 100 людей. Роботу забезпечує невелика команда: частина волонтерів готує страви, інші займаються видачею та організацією простору.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області у Фастові стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами, які надають ресурси та фінансування. Це дозволяє підтримувати стабільну роботу проєкту та розширювати допомогу для тих, хто її найбільше потребує.

Мешканці регіону можуть звертатися до закладу або гарячої лінії для отримання детальної інформації та запису.

