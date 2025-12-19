Подорожчання продуктів у Києві відображається на становищі мешканців, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Середні ціни на основні продукти харчування у Києві демонструють стійке зростання, повідомляють експерти. Подорожчання продуктів у Києві спостерігається у всіх категоріях — від овочів до бакалії.

Середні ціни на червоні помідори підскочили до 142,62 грн за кілограм. У різних супермаркетах вони коштують по-різному: Auchan — 190,10, Metro — 123,76, Novus — 114,00. Для порівняння, минулого місяця середня ціна становила 124,66, що означає зростання на 20 гривень за кілограм.

Олія рафінована "Олейна" також додала у вартості. Середня вартість за пляшку 850 мл нині складає 82,90 грн. У магазинах розцінки коливаються від 77,50 в Auchan до 90,60 у Megamarket. Листопадові показники були нижчими — близько 84,45, тож середнє подорожчання склало майже 1 грн за одиницю.

Пшоно традиційно залишається доступним, але його вартість також підвищилась. Середня вартість кілограма тепер 31,40 гривню, тоді як у листопаді становила 29,79. Найдешевше пшоно пропонували у Auchan — 29,50, а найдорожче — у Metro, 32,50.

Аналітики зазначають, що основними причинами зростання є сезонні фактори, логістичні витрати та коливання валютного курсу. Це призводить до того, що навіть базові товари стають дорожчими для споживачів.

Подорожчання продуктів у Києві відчутне для сімей із невеликим бюджетом, тому експерти радять планувати закупівлі та порівнювати ціни у різних супермаркетах, щоб мінімізувати витрати.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.