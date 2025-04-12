Энергетики предупредили о введении локальных графиков отключения света в Киевской области на воскресенье, 13 апреля 2025 года.

Во многих населенных пунктах Киевской области в воскресенье, 13 апреля 2025, вводятся графики отключения света от ДТЭК, сообщает Politeka.

В Бучанском районе в воскресенье без электроэнергии с 9:00 до 18:00 останутся жители села Гавриловка по улицам Садовой и Шевченко в связи с проведением ДТЭК профилактических работ в сети.

В пределах Дымерской общины в Киевской области графики отключения света 13 апреля будут действовать с 9:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах: Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Петровское и Овдиева Нива.

Также ДТЭК предупреждает, что графики отключения света 13 апреля будут действовать на территории Вороньковской общины в Киевской области, пишет Politeka. При проведении профилактических работ ориентировочно с 8:30 до 20:00 без электроэнергии останутся жители:

села Старое (по улицам Днепрова, Левадная, Серебрянская, Шевченко, Герасименко);

села Сошников (Мартовская, Звездная, Иванова, Искровская, Комарова, Герасименко, Лесная, Личенко, Молодежная, Тригуба, Щучинская, Яблоневая).

Кроме того, в воскресенье плановые обесточивания для проведения аварийных работ состоятся в Вышгородском районе с 9:00 до 19:30 в поселке Новые Петровцы, селах Старые Петровцы и Лютеж.

Для столицы и других населенных пунктов региона энергетики не сообщали о планируемых ограничениях на этот день.

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