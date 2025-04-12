Експерти та представники НБУ попереджають про незворотнє підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві.

У Національному банку України заявили про підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві та інших регіонах - зростання торкнеться одразу двох платежів, повідомляє Politeka.net.

Прогноз зробив Національний банк України у свіжому Інфляційному звіті.

У 2024 році вартість газу та опалення залишалися на поточному рівні, однак вже в 2025 році можливе збільшення до ринкових цін. Згідно з прогнозами НБУ, з 2025 року почнеться поступове коригування вартості до економічно обґрунтованих рівнів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві та інших регіонах пов’язане зі складною ситуацією в енергетичному секторі, зокрема через обстріли енергооб’єктів, що підвищують інфляційний тиск і спричиняють труднощі з наповненням державного бюджету.

У Нацбанку зазначають, що мораторій на збільшення деяких тарифних планів на житлово-комунальні послуги для населення тимчасово стримуватиме зростання адміністративних цін. Однак для контролю інфляції вартості почнуть поступово підвищуватися, з подальшим продовженням цього процесу в 2026 році.

Згідно з умовами меморандуму з Міжнародним валютним фондом, в Україні заплановано поступове збільшення вартості комуналки. Наразі в Україні діє мораторій на зростання цін на газ, гарячу воду та опалення.

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