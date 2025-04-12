Эксперты и представители НБУ предупреждают о необратимом повышении тарифов на коммунальные услуги в Киеве.

В Национальном банке Украины заявили о повышении тарифов на коммунальные услуги в Киеве и других регионах - рост коснется сразу двух платежей, сообщает Politeka.net.

Прогноз сделал Национальный банк Украины в новом Инфляционном отчете.

В 2024 году стоимость газа и отопления оставалась на текущем уровне, однако уже в 2025 году возможно увеличение до рыночных цен. Согласно прогнозам НБУ, с 2025 года начнется постепенная корректировка стоимости до экономически обоснованных уровней.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве и других регионах связано со сложной ситуацией в энергетическом секторе, в частности из-за обстрелов энергообъектов, повышающих инфляционное давление и вызывающих трудности с наполнением государственного бюджета.

В Нацбанке отмечают, что мораторий на увеличение некоторых тарифных планов на жилищно-коммунальные услуги для населения будет временно сдерживать рост административных цен. Однако для контроля инфляции стоимости начнут постепенно повышаться с последующим продолжением этого процесса в 2026 году.

Согласно условиям меморандума с Международным валютным фондом, в Украине планируется постепенное увеличение стоимости коммуналки. В Украине действует мораторий на рост цен на газ, горячую воду и отопление.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.