Маршрут передбачає новий графік поїздів з Києва та зупинки на низці станціях в період Великодня.

Перевізник «Укрзалізниця» призначив додатковий поїзд на період Великодніх свят, у зв’язку з чим з'явився новий графік руху поїздів із Києва, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні перевізника.

Так, до Великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №755/756, який курсуватиме 17 квітня.

Новий розклад потягу із столиці на 17.04:

з української столиці → Луцьк: відправлення о 07:21, прибуття — о 13:00;

Луцьк → до української столиці: відправлення о 16:29, прибуття — о 22:17.

Новий графік руху поїздів із Києва передбачає зупинки на таких станціях: Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

«Маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом, тому поїздка буде зручною, теплою та смачною", - йдеться у повідомленні. Квитки можна придбати у застосунку або на сайті «Укрзалізниця», а також у залізничних касах.

Зазначимо також, що до Великодніх свят «Укрзалізниця» також запустила додатковий регіональний експрес з таким сполученням Чернівці — Львів — Чернівці. Він курсуватиме лише в пікові дні: з 18 по 21 квітня та з 25 по 28 квітня. Поїзд розрахований на 170 пасажирських місць.

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