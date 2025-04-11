Маршрут предусматривает новый график поездов из Киева и остановки на ряде станциях в период Пасхи.

Перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительный состав на период Пасхальных праздников, в связи с чем появился новый график движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Так, к Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756, который будет курсировать 17 апреля.

Новое расписание поезда из столицы на 17.04:

из украинской столицы в Луцк: отправление в 07:21, прибытие - в 13:00;

Луцк → украинская столица: отправление в 16:29, прибытие - в 22:17.

Новый график движения поездов из Киева предусматривает остановки на следующих станциях: Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.

"Маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом, поэтому поездка будет удобной, теплой и вкусной", - говорится в сообщении. Билеты можно приобрести в приложении или на сайте "Укрзализныця", а также в железнодорожных кассах.

Отметим также, что к Пасхальным праздникам также запущены дополнительный региональный экспресс с таким сообщением Черновцы — Львов — Черновцы. Он будет курсировать только в пиковые дни: с 18 по 21 апреля и с 25 по 28 апреля. Экспрес рассчитан на 170 пассажирских мест.

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