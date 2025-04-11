Оренда квартир у Києві продовжує рости, і в квітні 2025 року місцеві мешканці та гості столиці помітити чималі коливання.

Оренда квартир у Києві суттєво відрізняється і це здебільшого залежить від району, в якому розсташоване житло, повідомляє Politeka.

Найдешевші варіанти пропонуються у Деснянському районі, а ось для тих, хто хоче жити ближче до центру, наприклад на Печерську, буде значно дорожчою.

Якщо вас цікавить однокімнатна оселя, варто враховувати, що ціни можуть відрізнятися в рази. У найбільш бюджетних районах, таких як Деснянський, можна знайти варіанти від 9 тисяч гривень на місяць. А от у центральних, престижних районах, оренда квартир у Києві може сягати до 37,6 тисячі.

Загалом, в середньому варто розраховувати на такі цифри: Деснянський – 9 000; Святошинський – 13 000; Дніпровський – 14 000; Оболонський – 14 600; Дарницький – 15 500; Солом'янський – 16 000; Подільський – 18 000; Голосіївський – 20 000; Шевченківський – 23 000; Печерський – 37 600.

Якщо ви шукаєте більше просторі апартаменти, до прикладу, 2-3-кімнатні - варто готуватися до значних вкладень. Так, для двокімнатних ціна варіюється від 10 000 у віддалених та до 46 000 до центральних місць.

Що ж стосується трикімнатних, то найдешевші варіанти знову-таки можна знайти у спальних місцях. На таку оселю доведеться виділяти від 14 000 в місяць. В той же час, у серці столиці бюджет варто піднімати до 75 300.

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