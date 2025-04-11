Аренда квартир в Киеве продолжает расти, и в апреле 2025 местные жители и гости столицы заметят немалые колебания.

Аренда квартир в Киеве существенно отличается и это в основном зависит от района, в котором находится жилье, сообщает Politeka.

Самые дешевые варианты предлагаются в Деснянском районе, а вот для тех, кто хочет жить поближе к центру, к примеру на Печерске, будет значительно дороже.

Если вас интересует однокомнатное жилье, стоит учитывать, что цены могут отличаться в разы. В наиболее бюджетных районах, таких как Деснянский, можно найти варианты от 9 тысяч гривен в месяц. А вот в центральных, престижных районах, аренда квартир в Киеве может достигать 37,6 тысяч.

В общем, в среднем следует рассчитывать на следующие цифры: Деснянский – 9000; Святошинский – 13 000; Днепровский – 14 000; Оболонский – 14 600; Дарницкий – 15 500; Соломенский – 16 000; Подольский – 18 000; Голосеевский – 20 000; Шевченковский – 23 000; Печерский – 37600.

Если вы ищете более просторные апартаменты, к примеру, 2-3-комнатные – стоит готовиться к значительным вложениям. Так, для двухкомнатных цена варьируется от 10 000 отдаленных и до 46 000 до центральных мест.

Что касается трехкомнатных, то самые дешевые варианты опять-таки можно найти в спальных местах. На такое жилье придется выделять от 14 000 в месяц. Вместе с тем, в сердце столицы бюджет следует поднимать до 75 300.

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