В Києві запрацювала нова система оплати у транспорті, тож людям, які приїхали з інших міст - варто дізнатися деталі.

Нова система оплати у транспорті в Києві передбачає, що літні люди можуть користуватися безкоштовними поїздками в метро та на інших видах громадського пересування, повідомляє Politeka.

Однак, як розповіла юристка видання "На пенсії" Вікторія Гусакова, такий підхід не розповсюджується на іногородніх.

Експертка пояснила, що згідно з правилами, власники «Карти киянина» мають право не тільки отримувати різноманітні соціальні виплати від міської влади, але й безкоштовно подорожувати столичним метрополітеном. Проте, нова система оплати у транспорті в Києві та інші передбачає, що такі привілегії не розраховані на тих, хто не є мешканцями столиці.

В інших містах України є свої схожі місцеві програми, наголошує експертка. Вони теж здебільшого не враховують людей з інших регіонів.

Вікторія Гусакова нагадала, що згідно з урядовою постановою, всі літні люди мають право на безкоштовний проїзд (крім метро та таксі) і на приміських маршрутах за умови пред'явлення посвідчення. Проте якщо в місті впроваджений автоматизований облік, то для цього необхідно мати електронний квиток, який має бути зареєстрований.

У столиці, наприклад, для пільг потрібно мати саме «Карту киянина», а в Львові — «ЛеоКарт». Місцева влада має право встановлювати додаткові вимоги щодо цього.

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