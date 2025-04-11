В Киеве заработала новая система оплаты в транспорте, поэтому людям, приехавшим из других городов, стоит узнать детали.

Новая система оплаты в транспорте в Киеве предусматривает, что пожилые люди могут пользоваться бесплатными поездками в метро и других видах общественного передвижения, сообщает Politeka.

Однако, как рассказала юрист издания "На пенсии" Виктория Гусакова, такой подход не распространяется на иногородних.

Эксперт пояснила, что согласно правилам, владельцы «Карты киевлянина» имеют право не только получать различные социальные выплаты от городских властей, но и бесплатно путешествовать по столичному метрополитену. Однако новая система оплаты в транспорте в Киеве и другие предполагает, что такие привилегии не рассчитаны на тех, кто не является жителями столицы.

В других городах Украины есть свои похожие местные программы, отмечает эксперт. Они тоже в большинстве своем не учитывают людей из других регионов.

Виктория Гусакова напомнила, что согласно правительственному постановлению, все пожилые люди имеют право на бесплатный проезд (кроме метро и такси) и на пригородных маршрутах при предъявлении удостоверения. Однако, если в городе внедрен автоматизированный учет, то для этого необходимо иметь электронный билет, который должен быть зарегистрирован.

В столице, например, для льгот нужно иметь именно «Карту киевлянина», а во Львове – «ЛеоКарт». Местные власти имеют право устанавливать дополнительные требования к этому.

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