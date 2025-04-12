Вербна неділя, або церковною мовою — Вхід Господній у Єрусалим, є одним із найважливіших свят у православному календарі.

Свято у Вербну неділю символізує зустріч Ісуса Христа мешканцями Єрусалиму напередодні Його страждань, розп’яття і воскресіння, передає Politeka.

У 2025 році свято припадає на 13 квітня, дата щороку змінюється і святкується за тиждень до Великодня, у шосту неділю Великого посту.

У цей світлий день Ісус Христос прибув до Єрусалиму і його визнали Месією - Спасителем людства.

Привітання у прозі та віршах:

Нехай Бог благословить вас у цей святий день! Бажаємо вам не втрачати надії на краще, з небес на вас спуститься благодать! Нехай в домі будуть спокій і затишок!

***

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Буде щасливим і радісним стане цей день і стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ.

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З Вербною неділею вітання,

Хай верба здоров’ячка дає.

То найкращі від весни торкання,

То верба з добром легенько б’є!

Будьте ви щасливі та здорові,

Хай лише таланить у житті.

Великодень стрінути здоровим,

Жити благо в щирості всі дні!

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