Свято у Вербну неділю символізує зустріч Ісуса Христа мешканцями Єрусалиму напередодні Його страждань, розп’яття і воскресіння, передає Politeka.
У 2025 році свято припадає на 13 квітня, дата щороку змінюється і святкується за тиждень до Великодня, у шосту неділю Великого посту.
У цей світлий день Ісус Христос прибув до Єрусалиму і його визнали Месією - Спасителем людства.
Привітання у прозі та віршах:
Нехай Бог благословить вас у цей святий день! Бажаємо вам не втрачати надії на краще, з небес на вас спуститься благодать! Нехай в домі будуть спокій і затишок!
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Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
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Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Буде щасливим і радісним стане цей день і стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ.
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З Вербною неділею вітання,
Хай верба здоров’ячка дає.
То найкращі від весни торкання,
То верба з добром легенько б’є!
Будьте ви щасливі та здорові,
Хай лише таланить у житті.
Великодень стрінути здоровим,
Жити благо в щирості всі дні!
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