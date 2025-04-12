Спостерігається зростання зарплат у багатьох сферах, хоча кількість оголошень дещо зменшилася, з'ясовано, які найбільш високооплачені вакансії в Києві, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували сайт Work.ua, щоб визначити сфери діяльності, де пропонують найкращі фінансові умови праці.

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Станом на кваітень 2025 року, середня заробітна плата становить 23 500 гривень. Це на 3 500 гривень більше, ніж у квітні попереднього року, що свідчить про зростання на 18%.

Найбільш прибуткові за підвищенням окладів спостерігаються у сферах інженерії, технічного обслуговування та бізнес-аналітики.

Водночас існує і тривожна тенденція — кількість вакансій за рік зменшилася на 10%. Це означає, що конкуренція на ринку праці зростає, і знайти місце праці стає складніше.

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Найбільш високооплачені вакансії в Києві також можна знайти у сфері маркетингу, реклами та PR. Однією з найприбутковіших спеціальностей є медіабаєр, середня зарплата якого починається від 70 тисяч гривень і може бути вищою. У цій сфері є й інші добре оплачувані посади, зокрема маркетинг-менеджер.

Ще одним популярним варіантом у галузі реклами є таргетолог, який може отримувати від 65 000 до 100 000 гривень на місяць залежно від досвіду та кваліфікації.

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