Наиболее высокооплаченные вакансии в Киеве можно найти в разных сферах деятельности

Наблюдается рост зарплат во многих сферах, хотя количество объявлений несколько уменьшилось, выяснилось, какие самые высокооплаченные вакансии в Киеве, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали сайт Work.ua, чтобы определить сферы деятельности, где предлагают лучшие финансовые условия труда.

По состоянию на октябрь 2025 года средняя заработная плата составляет 23 500 гривен. Это на 3500 гривен больше, чем в апреле предыдущего года, что свидетельствует о росте на 18%.

Наиболее прибыльные за повышением окладов наблюдаются в сфере инженерии, технического обслуживания и бизнес-аналитики.

В то же время, существует и тревожная тенденция — количество объявлений за год уменьшилось на 10%. Это означает, что конкуренция на рынке труда растет и найти место труда становится сложнее.

Наиболее высокооплаченные вакансии в Киеве можно найти в маркетинге, рекламе и PR. Одной из самых прибыльных специальностей медиабаер, средняя зарплата которого начинается от 70 тысяч гривен и может быть выше. В этой сфере есть и другие хорошо оплачиваемые должности, в том числе маркетинг-менеджер.

Еще одним популярным вариантом в области рекламы является таргетолог, который может получать от 65000 до 100000 гривен в месяц в зависимости от опыта и квалификации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Как Politeka рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.