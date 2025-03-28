Робота у Києві знайдеться навіть для пенсіонерів, вакансії пропнують у різних сферах.

Вакансії є різні, як з малою зарплатою, так і з великою, до прикладу, робота у Києві пропонується навіть для пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Оголошення опублікували на сайті Work.ua.

Так, шукають помічника агронома на хороші умови. Шукають працівника для інноваційного підприємства, що займається вирощуванням зелені у вертикальних фермах. Обіцяють оплату в межах від 15 до 20 тисяч гривень. Вимагається від кандидата - мати пристрасть до рослин і цінувати порядок, а також вміти організовувати процеси.

Ідеальний кандидат має бути:

Уважним до дрібниць та вміти слухати і розуміти;

Турбуватися про природу та власне благополуччя;

Бажати стати експертом, а не просто виконувати роботу.

У вакансії зазначено, що немає необхідності відразу мати досвід вирощування бобових дерев, як у казці про Джека. Спочатку буде можливість для експериментів, а також конкретний план дій. Через пів року роботи, кандидат матиме шанс стати найкращим помічником агронома на підприємстві.

Також робота у Києві пропонується для комірника робочого складу з квітами. Роботодавець пропонує:

Стабільний заробіток від 25 000 до 27 000 грн на місяць за 20–22 робочі зміни (графік з 8:30 до 21:00);

Офіційне працевлаштування;

Комфортні умови роботи: сучасний магазин і теплий склад, де ви будете працювати серед квітів та дружнього колективу;

Безкоштовні корпоративні обіди для підтримки енергії протягом робочого дня;

Корпоративний одяг для зручності та комфорту на робочому місці.

Обов’язки:

Контроль якості квітів та прийом/списання товару;

Підтримка чистоти і порядку на складі;

Ознайомлення з асортиментом квітів і догляд за ними.

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