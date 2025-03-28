Вакансії є різні, як з малою зарплатою, так і з великою, до прикладу, робота у Києві пропонується навіть для пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.
Оголошення опублікували на сайті Work.ua.
Так, шукають помічника агронома на хороші умови. Шукають працівника для інноваційного підприємства, що займається вирощуванням зелені у вертикальних фермах. Обіцяють оплату в межах від 15 до 20 тисяч гривень. Вимагається від кандидата - мати пристрасть до рослин і цінувати порядок, а також вміти організовувати процеси.
Ідеальний кандидат має бути:
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Уважним до дрібниць та вміти слухати і розуміти;
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Турбуватися про природу та власне благополуччя;
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Бажати стати експертом, а не просто виконувати роботу.
У вакансії зазначено, що немає необхідності відразу мати досвід вирощування бобових дерев, як у казці про Джека. Спочатку буде можливість для експериментів, а також конкретний план дій. Через пів року роботи, кандидат матиме шанс стати найкращим помічником агронома на підприємстві.
Також робота у Києві пропонується для комірника робочого складу з квітами. Роботодавець пропонує:
- Стабільний заробіток від 25 000 до 27 000 грн на місяць за 20–22 робочі зміни (графік з 8:30 до 21:00);
- Офіційне працевлаштування;
- Комфортні умови роботи: сучасний магазин і теплий склад, де ви будете працювати серед квітів та дружнього колективу;
- Безкоштовні корпоративні обіди для підтримки енергії протягом робочого дня;
- Корпоративний одяг для зручності та комфорту на робочому місці.
Обов’язки:
- Контроль якості квітів та прийом/списання товару;
- Підтримка чистоти і порядку на складі;
- Ознайомлення з асортиментом квітів і догляд за ними.
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