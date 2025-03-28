Тепер відстрочку від призову до війська можна зробити без пенсійного посвідчення, в час, коли мобілізація в Україні триває, повідомляє Політека.

Як інформують в Міноборони, це ще один крок до спрощення процедур, які необхідно проходити.

Відтепер особи з інвалідністю мають можливість оформити відстрочку без наявності пенсійного посвідчення, що раніше було обов'язковим документом для цього процесу. Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, тепер для цього не потрібно здійснювати візити до територіального центру комплектування або стояти в чергах.

Замість цього, завдяки інтеграції з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери, громадяни з інвалідністю можуть безпосередньо через застосунок "Резерв+" подати заявку. Заступниця міністра також додала, що оновлювати додаток не потрібно — система автоматично підлаштується у всіх. Вона наголосила, що завдяки таким змінам, мобілізація в Україні стає менш обтяжливою для осіб з таким статусом.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як уникнути призову до війська після операції та під час відновлення. Детальніше - читайте за посиланням.

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