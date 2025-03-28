Щоб підключитися, достатньо подати заявку онлайн або відвідати магазин Lifecell.

На тлі загального зростання вартості мобільного зв’язку Lifecell також переглянув тарифи, підвищивши ціни та скоротивши кілька доступних пакетів, повідомляє Politeka.net.

Водночас оператор пропонує новий економний "Максі", який залишається одним із найдоступніших. Особливо він може зацікавити пенсіонерів, адже наразі є одним із найдешевших серед пропозицій компанії.

Тариф передбачає три варіанти вартості на 4 тижні:

190 грн – для тих, хто переносить номер від іншого оператора.

– для тих, хто переносить номер від іншого оператора. 250 грн – для зареєстрованих (персоніфікованих) абонентів Лайфсел.

– для зареєстрованих (персоніфікованих) абонентів Лайфсел. 300 грн – для всіх інших користувачів.

Щоб підключитися, достатньо подати заявку онлайн або відвідати магазин. Після отримання SIM-картки її потрібно активувати та дочекатися повідомлення про успішне перенесення номера.

На дзвінки діє дуже щедра пропозиція: 1500 хвилин на всі мобільні номери в Україні та безлімітні дзвінки в Lifecell.

Цей тариф чудово підходить не лише пенсіонерам, а й молоді, оскільки забезпечує безлімітний доступ до популярних застосунків, зокрема YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp та інших.

Додаткові переваги: знижена вартість тарифу та безлімітний мобільний інтернет за умови вчасної оплати.

Важливо: Якщо рахунок сплачений вчасно, діє безлімітний інтернет. У разі прострочення оплати, обсяг інтернету зменшується до 25 ГБ.

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