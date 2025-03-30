Особливо актуальною мобілізація в Україні є для офіцерів запасу, адже це кадровий резерв, який може бути швидко залучений до служби у разі потреби, повідомляє Політека.

Як інформують спеціалісти юридичної компанії INSEININ, відповідно до законодавства, ця категорія підлягає призову до війська за загальними правилами, проте існують деякі умови, за яких вони можуть отримати відстрочку.

Вони наголошують, що це особи, які пройшли службу та отримали офіцерське звання, але в даний час не виконують обов'язків військовослужбовців. До цієї категорії відносяться колишні службовці, а також випускники військових кафедр.

Вони обліковуються в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і, як і всі інші, підлягають призову в час, коли йде мобілізація в Україні.

Передбачається, що такі громадяни можуть бути задіяні не лише за тією спеціальністю, яка була зазначена в їхніх документах, але й за іншими напрямами, які потребують термінового поповнення сил.

Однак законодавство передбачає певні підстави, за яких офіцери запасу можуть отримати відстрочку. Зокрема, це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям, якщо вони визнані інвалідами або тимчасово непридатними. Також це стосується тих, хто має на утриманні троє і більше дітей або є доглядачем осіб з інвалідністю першої та другої групи.

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