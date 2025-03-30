Особенно актуальна мобилизация в Украине для офицеров запаса, ведь это кадровый резерв, который может быть быстро вовлечен в службу в случае необходимости, сообщает Политека.

Как информируют специалисты юридической компании INSEININ, согласно законодательству эта категория подлежит призыву в армию по общим правилам, однако существуют некоторые условия, при которых они могут получить отсрочку.

Они отмечают, что это лица, прошедшие службу и получившие офицерское звание, но в настоящее время не исполняющие обязанности военнослужащих. К этой категории относятся бывшие служащие и выпускники военных кафедр.

Они учитываются в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и, как и все остальные, подлежат призыву во время того, как идет мобилизация в Украине.

Предусматривается, что такие граждане могут быть задействованы не только по специальности, которая была указана в их документах, но и по другим направлениям, требующим срочного пополнения сил.

Однако законодательство предусматривает определенные основания, по которым офицеры запаса могут получить отсрочку. В частности, это касается тех, кто испытывает проблемы со здоровьем, если они признаны инвалидами или временно непригодными. Также это касается тех, кто имеет на иждивении трое и более детей или является смотрителем лиц с инвалидностью первой и второй группы.

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