Пенсія в Україні та умови її нарахування в 2025 році зазнали змін.

Пенсія в Україні передбачає, що тепер громадяни повинні враховувати нові правила, що стосується страхового стажу та віку, повідомляє Політека.

Все залежить від двох основних критеріїв: віку та страхового стажу. Протягом останніх кількох років вимоги до першого - змінювалися, і це вплинуло на вік, у якому люди зможуть вийти на заслужений відпочинок.

Так, вже у 2025 році пенсія в Україні чекає тих, хто вже виконав нові вимоги обох показників. Згідно з новими умовами, виплати мають право отримати чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Конкретний вік залежить від року народження та кількості стажу.

Щороку вимоги до нього зростають. Так, у 2024 році для виходу на відпочинок у 60 років потрібно було мати 31 рік. У 2025 році ця цифра зросла до 32, а в 2026 році вимога складе вже 33.

Якщо громадянин планує вихід на візпочинок в 63 роки, то стаж має бути на 10 років менше. Мінімальний показник для призначення виплат в 65 років залишатиметься на рівні 15 років. Для осіб, які досягли 65, але не мають достатнього показника, держава надає спеціальну грошову допомогу. Її розмір буде розраховуватися як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян та середнім доходом сім’ї на одну особу за останні півроку.

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