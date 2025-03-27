Пенсия в Украине и условия ее начисления в 2025 году претерпели изменения.

Пенсия в Украине предусматривает, что граждане должны учитывать новые правила, что касается страхового стажа и возраста, сообщает Политика.

Все зависит от двух основных критериев: возраста и страхового стажа. В последние несколько лет требования к первому - менялись, и это повлияло на возраст, в котором люди смогут выйти на заслуженный отдых.

Да, уже в 2025 году пенсия в Украине ждет тех, кто уже выполнил новые требования обоих показателей. Согласно новым условиям, выплаты имеют право получить мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Конкретный возраст зависит от года рождения и количества стажа.

Каждый год требования к нему растут. Так, в 2024 году для выхода на отдых в 60 лет нужно было иметь 31 год. В 2025 году эта цифра выросла до 32, а в 2026 году требование составит уже 33.

Если гражданин планирует выход на отдых в 63 года, то стаж должен быть на 10 лет меньше. Минимальный показатель назначения выплат в 65 лет будет оставаться на уровне 15 лет. Для лиц, достигших 65, но не имеющих достаточного показателя, государство оказывает специальную денежную помощь. Ее размер будет рассчитываться как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и средним доходом семьи на одного человека за последние полгода.

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