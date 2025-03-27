Відповідно до законодавства мобілізація в Україні передбачає відстрочку для тих, хто доглядає за батьками, але не для всіх.

Мобілізація в Україні передбачає - особи, які здійснюють догляд за родичами, що потребують постійного догляду, можуть отримати відстрочку - однак це стосується не всіх, повідомляє Politeka.net.

Юрист Вікторія Гусакова розкрила всі нюанси.

71-річна Тетяна Ніколайчук з Вінницької області поділилася своєю ситуацією. Вона надіслала документи, що підтверджують її хворобу, та повідомила, що їй допомагає 47-річний син, який не має власної родини. Тетяну хвилювало питання: "Чи може мій син уникнути призову через мій стан здоров’я?".

Юристка Вікторія Гусакова відповіла на це питання, зазначивши, що передбачається відстрочку лише тим, хто доглядає близьких, які потребують постійного стороннього догляду. Проживання з матір’ю не є автоматичною підставою для бронювання.

Експерт порадила пройти офіційну медичну оцінку стану здоров’я, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1338 від 15.11.2024 року, для підтвердження необхідності догляду.

Як отримати висновок:

Спочатку отримайте електронне направлення від сімейного або профільного лікаря для медичної оцінки.

Якщо після оцінки буде підтверджено, що людина потребує турботи, подайте висновок до органів, які ухвалюють рішення – у ТЦК (колишній військкомат).

Важливо пам'ятати, що старі медичні документи, як-от епікризи та виписки, не можуть бути підставою для встановлення необхідності піклування – потрібна нова медична оцінка.

Мобілізація в Україні визначає, що коли медична комісія підтвердить необхідність стороннього піклування, це стане підставою для надання відстрочки.

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