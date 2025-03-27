Согласно законодательству мобилизация в Украине предусматривает отсрочку для ухаживающих за родителями, но не для всех.

Мобилизация в Украине предусматривает - лица, осуществляющие уход за родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, могут получить отсрочку - однако это касается не всех, сообщает Politeka.net.

Юрист Виктория Гусакова раскрыла все нюансы.

71-летняя Татьяна Николайчук из Винницкой области поделилась своей ситуацией. Она направила документы, подтверждающие ее болезнь, и сообщила, что ей помогает 47-летний сын, не имеющий собственной семьи. Татьяну волновал вопрос: "Может ли мой сын избежать призыва из-за моего состояния здоровья?"

Юристка Виктория Гусакова ответила на этот вопрос, отметив, что предусматривается отсрочка только тем, кто ухаживает за близкими, нуждающимися в постоянном постороннем уходе. Проживание с матерью не является автоматическим основанием для бронирования.

Эксперт посоветовала пройти официальную медицинскую оценку состояния здоровья в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1338 от 15.11.2024 года для подтверждения необходимости ухода.

Как получить вывод:

Сначала получите электронное направление от семейного или профильного врача.

Если после оценки будет подтверждено, что человек нуждается в заботе, подайте заключение в органы, принимающие решение – в ТЦК (бывший военкомат).

Важно помнить, что старые медицинские документы, например эпикризы и выписки, не могут быть основанием для установления необходимости попечительства – нужна новая медицинская оценка.

Мобилизация в Украине определяет, что когда медицинская комиссия подтвердит необходимость посторонней заботы, это станет основанием для предоставления отсрочки.

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