Дізнайтеся, чи можна отримати соціальну пенсію в Україні в 60 років, якщо ви не маєте достатнього стажу.

Соціальна пенсія в Україні є спеціальною допомогою для осіб, які не мають права на звичайний вид виплати для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Якщо громадянин не набув необхідного стажу до 65 років, він може отримати цю виплату. Відповідно до чинного законодавства, мінімальний рівень для отримання становить 15 років. У разі, якщо особа не досягла цього рівня до 65 років, вона має право на соціальну виплату, яку можна отримати за умови подання відповідної заяви.

Заяву можна подати особисто, через представника або електронною поштою, разом із деякими документами.

Для отримання соціальної виплати необхідно звернутися до відповідних органів із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом, довідкою зі стажем, а також декларацією про доходи. Особам, які не можуть особисто подати заяву, потрібно додати рішення про призначення опікуна.

Пенсія в Україні продовжує виплачуватися навіть під час воєнного стану, зокрема, допомога буде продовжуватися ще впродовж місяця після його завершення. Важливою умовою є оновлення документів для продовження отримання допомоги після завершення воєнного стану.

Важливо також зазначити, що соціальна виплата є важливою підтримкою для тих, хто не зміг досягти необхідного стажу.

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