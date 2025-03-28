Узнайте, можно ли получить социальную пенсию в Украине в 60 лет, если у вас нет достаточного стажа.

Социальная пенсия в Украине является специальной помощью для лиц, не имеющих права на обычный вид выплаты для пенсионеров, сообщает Politeka.

Если гражданин не приобрел необходимый стаж до 65 лет, он может получить эту выплату. Согласно действующему законодательству, минимальный уровень получения составляет 15 лет. В случае, если лицо не достигло этого уровня до 65 лет, оно имеет право на социальную выплату, которую можно получить при подаче соответствующего заявления.

Заявление можно подать лично, через представителя или по электронной почте вместе с некоторыми документами.

Для получения социальной выплаты необходимо обратиться в соответствующие органы с заявлением, паспортом, идентификационным кодом, справкой со стажем, а также декларацией о доходах. Лицам, которые не могут лично подать заявление, следует добавить решение о назначении опекуна.

Пенсия в Украине продолжает выплачиваться даже во время военного положения, в частности, помощь будет продолжаться еще в течение месяца после его завершения. Важным условием является обновление документов для продления помощи после завершения военного положения.

Важно отметить, что социальная выплата является важной поддержкой для тех, кто не смог достичь необходимого стажа.

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