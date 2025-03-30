Проблеми з виїздом за кордон під час того, як йде мобілізація в Україні, можуть виникнути через помилки, допущені працівниками територіальних центрів комплектування.

Однією з найпоширенішихя проблем є неналежне внесення даних до реєстру "Оберіг", що може призвести до заборони на перетин кордону в час, коли йде мобілізація в Україні, повідомляє Політека.

Як інформують адвокати на порталі "Юристи.UA", громадяни, які визнані тимчасово непридатними для служби, можуть перетинати кордон. Однак, навіть за наявності такого статусу можуть статися технічні проблеми у реєстраційній системі "Оберіг", яка використовується прикордонниками для перевірки прав на виїзд.

До юристів звернулася дружина одного з громадян, якого не випустили з країни, попри його тимчасову непридатність для виконання завдань у війську. Адвокат В’ячеслав Кирда припустив, що проблема могла виникнути через те, що відомості про цей статус не були внесені до системи "Оберіг". Це ускладнило можливість виїзду, хоча чоловік мав усі підстави для цього.

Спеціалісти радять громадянам, що стикаються з подібними ситуаціями, звертатися до свого територіального центру комплектування для виправлення помилок. Зокрема, необхідно подати заяву на ім'я комісара ТЦК про надання відстрочки, додавши всі необхідні документи в час, коли мобілізація в Україні триває.

Євген Корнійчук, інший юрист, підкреслив важливість написання такої заяви у двох екземплярах, один з яких має бути повернений з відміткою про прийняття. Це допоможе уникнути додаткових затримок і підтвердить подання заяви.

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