Проблемы с выездом за границу во время того, как идет мобилизация в Украине могут возникнуть из-за ошибок, допущенных работниками территориальных центров комплектования.

Одной из самых распространенных проблем является ненадлежащее внесение данных в реестр "Оберег", что может привести к запрету на пересечение границы во время того, как идет мобилизация в Украине , сообщает Политека.

Как информируют адвокаты на портале "Юристи.UA", что граждане, признанные временно непригодными для службы, могут пересекать границу. Однако даже при наличии такого статуса могут произойти технические проблемы в регистрационной системе "Оберіг", которая используется пограничниками для проверки прав на выезд.

К юристам обратилась жена одного из граждан, не выпущенного из страны, несмотря на его временную непригодность для выполнения задач в армии. Адвокат Вячеслав Кирда предположил, что проблема могла возникнуть из-за того, что сведения об этом статусе не были внесены в систему "Оберег". Это усложнило возможность выезда, хотя у мужчины были все основания для этого.

Специалисты советуют гражданам, которые сталкиваются с подобными ситуациями, обращаться в свой территориальный центр комплектования для устранения ошибок. В частности, необходимо подать заявление на имя комиссара ТЦК о предоставлении отсрочки, добавив все необходимые документы в то время, когда мобилизация в Украине продолжается.

Евгений Корнийчук, другой юрист, подчеркнул важность написания такого заявления в двух экземплярах, один из которых должен быть возвращен с отметкой о принятии. Это поможет избежать дополнительных задержек и подтвердит подачу заявления.

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