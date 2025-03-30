Тарифи на комунальні послуги у Києві залишаться незмінними до кінця квітня 2025 року, але є нюанс.

У Києві тарифи на комуналку у квітні, а саме на опалення, газ та гарячу воду залишаться на рівні минулого року завдяки мораторію на підвищення цін, запровадженому у зв'язку з військовим станом, передає Політека.

Ця заборона діє до кінця квітня 2025 року.

Зараз за опалення доведеться заплатити – 1654,41 грн/Гкал (за даними Київтеплоенерго), електроенергія – 4,32 кіловат години (без змін з 1.04.2025)

Уряд поки що не планує переглядати прайс на світ як мінімум до кінця року.

Що зміниться після 1 травня 2025?

Згідно з постановою Кабміну №632, поточні тарифи збережено до кінця місяця. Після 1 травня можливі два сценарії:

Підвищення електроенергії,

Продовження діючих цін на рік.

На даний момент уряд не планує підвищення вартості, проте експерти вважають, що це питання стане актуальним після закінчення війни або у 2026 році за стабільної ситуації.

З 1 травня 2025 року спеціальні ціни для користувачів електроопалення скасовуються.

Раніше до 2000 кіловат година – 2,64 (пільговий)

Понад 2000 – 4,32 грн (стандартна ставка)

З 1 квітня 2025 року для всіх споживачів електроопалення застосовуватиметься єдина ставка – 4,32 грн/кВт·год.

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