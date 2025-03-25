Синоптики дали свіжий прогноз погоди в Києві та області на середу, 26 березня 2025 року, та попередили про нову хвилю похолодання.

Прогноз погоди в Києві та області на середу, 26 березня, досить приємний, але синоптики вже попереджають про чергове похолодання, пише Політека.

За даними Українського гідрометцентру, в цей день у регіоні хмарно з проясненнями, жодних опадів не очікується.

Вітер, як передбачає прогноз погоди на 26 березня, в Київській області буде північно-західний, помірний, його швидкість досягатиме 5-10 метрів за секунду, повідомляє Політека.

Вночі в середу по області температура повітря буде на рівні від 0 до +5 градусів, а вдень підніметься до +9+14. У столиці температура протягом доби коливатиметься від +2+4 до +11+13 тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі відзначила, що очікується ще одна хвиля похолодання, тому, зважаючи на те, що в столиці опалення вже відключили, мешканцям поки доведеться вночі вкриватися тепліше, а вдень, щоб не мерзнути, згодяться флісові штани та улюблена домашня кофта.

За її словами, прогноз погоди в Києві на 26 березня обіцяє сонечко та відсутність опадів. Повітря при цьому буде досить свіжим – у нічні години до +2+5 градусів, а в денні - до +10+12.

Але в столиці знову очікується похолодання, особливо під кінець наступного тижня, після шостого квітня, тоді можливі нічні заморозки, а вдень температура становитиме лише приблизно +5+10 тепла.

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