Прогноз погоды в Киеве и области на среду, 26 марта, достаточно приятный, но синоптики уже предупреждают об очередном похолодании, пишет Политека.
По данным Украинского гидрометцентра, в этот день в регионе облачно с прояснениями, никаких осадков не ожидается.
Ветер, как предполагает прогноз погоды на 26 марта, в Киевской области будет северо-западный, умеренный, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду, сообщает Политека.
Ночью в среду по области температура воздуха будет от 0 до +5 градусов, а днем поднимется до +9+14. В столице температура в течение суток будет колебаться от +2+4 до +11+13 тепла.
Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале отметила, что ожидается еще одна волна похолодания, поэтому, учитывая, что в столице отопление уже отключили, жителям пока придется ночью укрываться теплее, а днем, чтобы не мерзнуть, пригодятся флисовые штаны и любимая домашняя кофта.
По ее словам, прогноз погоды в Киеве на 26 марта обещает солнышко и отсутствие осадков. Воздух при этом будет достаточно свежим – в ночные часы до +2+5 градусов, а в дневные - до +10+12.
Но в столице снова ожидается похолодание, особенно к концу следующей недели, после шестого апреля, тогда возможны ночные заморозки, а днем температура составит лишь примерно +5+10 тепла.
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