У квітні 2025 року пенсія в Україні зросте для частини громадян.

Пенсія в Україні підвищиться тим, хто продовжує працювати, повідомляє Політека.

Як інформує ПФУ, передбачається що з квітня відбудеться автоматичний перерахунок для працюючих людей.

Зростання грошового забезпечення торкнеться лише тих, хто відповідає визначеним критеріям. Важливо зазначити, що ці зміни не стосуються громадян, які отримують гроші за вислугу років за умовами Закону "Про пенсійне забезпечення", і які не досягли віку 60 років.

Пенсія в Україні буде збільшена для тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати та набули не менше ніж два роки страхового стажу. Також надбавка буде у тих, хто працював менше ніж два роки після попереднього перерахунку, але мав не менше двох років страхового стажу після призначення виплат.

Доплати будуть розраховуватися на основі даних, набутих на 1 березня поточного року, і тільки для тих, хто відповідає вимогам законодавства.

Раніше ми також писали про те, коли відбудеться індексація і як вона відзначиться на сумах, які літні люди отримують від держави. Детальніше про це - читайте за посиланням.

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