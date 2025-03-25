Незважаючи на певне зростання цін через воєнний стан та міграційні процеси, оренда квартир в Києві все ще значно нижча.

Оренда в Києві, який славиться своєю незламною енергією та контрастами, продовжує дивувати відносною доступністю житла в порівнянні з іншими європейськими столицями, повідомляє Politeka.net.

Якщо в таких містах, як Варшава, Прага, Берлін, Мадрид і Париж, ціни злетіли до небес, то українська столиця залишається доступнішою.

За даними порталу ЛУН, на березень 2025 року виглядає в середньому так:

однокімнатна квартира – 16 500;

двокімнатна квартира – 25 000;

трикімнатна квартира – 41 900.

Ціни варіюються залежно від району та стану житла. У центральних районах вартість може досягати 36 000, тоді як на околицях стартує від 9 000.

Незважаючи на певне зростання цін через воєнний стан та міграційні процеси, оренда в Києві все ще значно нижча, ніж у більшості європейських столиць.

Наприклад, у Варшаві оренда на 97% дорожча за київську.

За даними порталу Numbeo, середні в польській столиці виглядають так:

однокімнатна – 4 193 злотих (43 000 грн);

двокімнатна – 4 000-4 500 злотих (41 000-46 000 грн);

трикімнатна – 7 853 злотих (80 000 грн).

У Празі оренда на 100% дорожча порівняно з Києвом:

однокімнатна в центрі – 25 564 крон (43 000 гривень), на околицях – 19 250 крон (32 000 гривень);

двокімнатна квартира – від 36 000 крон (61 000 гривень);

трикімнатна в центрі – 47 838 крон (81 000 гривень), на околицях – 33 743 крони (57 000 грн).

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