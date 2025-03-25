Несмотря на определенный рост цен из-за военного положения и миграционных процессов, аренда квартир в Киеве все еще значительно ниже.

Аренда в Киеве, славящаяся своей несгибаемой энергией и контрастами, продолжает удивлять относительной доступностью жилья по сравнению с другими европейскими столицами, сообщает Politeka.net.

Если в таких городах, как Варшава, Прага, Берлин, Мадрид и Париж, цены взлетели к небесам, то украинская столица остается более доступной.

По данным портала ЛУН, на март 2025 выглядит в среднем так:

однокомнатная квартира – 16 500;

двухкомнатная квартира – 25 000;

трехкомнатная квартира – 41 900.

Цены варьируются в зависимости от района и состояния жилья. В центральных районах стоимость может достигать 36 000, в то время как в окрестностях стартует от 9 000.

Несмотря на определенный рост цен из-за военного положения и миграционных процессов, аренда в Киеве все еще значительно ниже, чем в большинстве европейских столиц.

Например, в Варшаве на 97% дороже.

По данным портала Numbeo, средние цены в польской столице выглядят так:

однокомнатная – 4 193 злотых (43 000 грн);

двухкомнатная – 4 000–4 500 злотых (41 000–46 000 грн);

трехкомнатная – 7853 злотых (80 000 грн).

В Праге на 100% дороже по сравнению с Киевом:

однокомнатная в центре – 25 564 крон (43 000 гривен), в окрестностях – 19 250 (32 000 гривен);

двухкомнатная квартира – от 36 000 крон (61 000 гривен);

трехкомнатная в центре – 47 838 крон (81 000 гривен), в окрестностях – 33 743 кроны.

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