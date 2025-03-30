Показник середньої заробітної плати підвищено, що вплинуло на розмір пенсії в Україні в 2025 році.

В Україні підвищили показник заробітної плати, що враховується при розрахунку пенсії в Україні, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд затвердив новий показник середньої заробітної плати за лютий 2025 року, який використовуватиметься для розрахунку пенсійних виплат. Середня заробітна плата на лютий 2025 року склала 18 589,38 гривень, що на 21,8% більше, ніж у лютому минулого року, коли вона становила 15 267,60 гривень.

Зарплата, яка враховується при в Україні, показала значне зростання. Так, відповідно з січнем 2025 року, цей показник зріс на 24,6%, досягнувши 18 660,32. Важливо, що раніше цей індикатор опублікувався щоквартально, але з 2024 року Пенсійний фонд став оприлюднювати дані, щомісяця у зв’язку з бронюванням працівників від мобілізації.

Цей підвищений показник враховується при індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня 2025 року. Пенсія в Україні також залежить від середньої заробітної плати, і цього року вона зростає через підвищення зарплати. У 2024 році середня зарплата в державі склала 17 486,60 гривень, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році, коли вона була 14 308,46 гривень. Таке підвищення має позитивний вплив на рівень пенсійних виплат, що забезпечує кращі умови для пенсіонерів.

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