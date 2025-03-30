Показатель средней заработной платы повышен, что отразилось на размере пенсии в Украине в 2025 году.

В Украине повысили показатель заработной платы, учитываемый при расчете пенсии в Украине , сообщает Politeka.

Пенсионный фонд утвердил новый показатель средней заработной платы за февраль 2025, который будет использоваться для расчета пенсионных выплат. Средняя заработная плата на февраль 2025 составила 18 589,38 гривен, что на 21,8% больше, чем в феврале прошлого года, когда она составляла 15 267,60 гривен.

Зарплата, учитываемая при расчете, показала значительный рост. Так, согласно январю 2025 года, этот показатель вырос на 24,6%, достигнув 18660,32. Важно, что ранее этот индикатор опубликовался ежеквартально, но с 2024 года Пенсионный фонд обнародовал данные, ежемесячно в связи с бронированием работников от мобилизации.

Этот повышенный показатель учитывается при индексации, проведенной с 1 марта 2025 года. Пенсия в Украине также зависит от средней заработной платы, и в этом году она растет из-за повышения зарплаты. В 2024 году средняя зарплата в государстве составила 17486,60 гривен, что на 22,2% больше, чем в 2023 году, когда она была 14308,46 гривен. Такое повышение оказывает положительное влияние на уровень пенсионных выплат, что обеспечивает лучшие условия для пенсионеров.

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