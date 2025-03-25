Пенсія в Україні на 2025 рік залишатиметься низькою для багатьох літніх людей.

Мінімальна пенсія в Україні наразі становить лише 2 361 гривню, повідомляє Політека.

Як пишуть Новини.LIVE, це є недостатнім для покриття базових потреб, тому уряд передбачив ряд пільг та соціальних гарантій для громадян, яким більше 60 років.

У 2025 році для громадян віком від 70 років передбачено додаткові виплати. Якщо їхні виплати не перевищують 10 340 гривень, вони можуть отримати надбавки, залежно від віку: для осіб 70-74 років — до 300 грн; 75-79 років — до 456; 80+ - до 570.

Важливо, що особи, яким призначена пенсія в Україні, не зможуть поєднувати кілька надбавок, а також додаткові виплати надаються лише в разі потреби постійного догляду для самотніх людей поважного віку.

Крім грошей, громадяни можуть розраховувати на ряд пільг і допомоги. Зокрема, при досягненні 60-ти за умови наявності не менше 32 років стажу, вони можуть отримати: субсидії на команальні послуги, якщо їх розтрати на це перевищують 15%; безоплатний проїзд в громадському транспорті і приміських електричках.

Також вони мають право на безоплатну юридичну допомогу в окремих сферах; пільги на автострахування та земельний податок та паркування на платних парковках без жожних витрат.

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