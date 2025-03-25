Пенсия в Украине на 2025 год будет оставаться низкой для многих пожилых людей.

Минимальная пенсия в Украине составляет всего 2 361 гривну, сообщает Политика.

Как пишут Новости.LIVE, это недостаточно для покрытия базовых потребностей, поэтому правительство предусмотрело ряд льгот и социальных гарантий для граждан, которым больше 60 лет.

В 2025 году для граждан от 70 лет предусмотрены дополнительные выплаты. Если их выплаты не превышают 10340 гривен, они могут получить надбавки, в зависимости от возраста: для лиц 70-74 лет - до 300 грн; 75-79 лет - до 456; 80+ – до 570.

Важно, что лица, которым назначена пенсия в Украине, не смогут совмещать несколько надбавок, а также дополнительные выплаты предоставляются только в случае необходимости постоянного ухода для одиноких людей преклонного возраста.

Помимо денег граждане могут рассчитывать на ряд льгот и помощи. В частности, при достижении 60-ти при наличии не менее 32 лет стажа, они могут получить: субсидии на команальные услуги, если их растраты на это превышают 15%; безвозмездный проезд в общественном транспорте и пригородных электричках.

Также они имеют право на безвозмездную юридическую помощь в отдельных областях; льготы на автострахование и земельный налог и парковка на платных парковках без малейших затрат.

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