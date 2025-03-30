Дізнайтеся, яку пенсію в Україні можуть отримати люди з інвалідністю внаслідок воєнних дій.

З 1 березня 2025 року відбулася індексація пенсій в Україні, яка передбачає підвищення пенсійних виплат для окремих категорій громадян, зокрема для осіб з інвалідністю, повідомляє Politeka.

Крім того,виплати для цієї категорії збільшилися на 11,5%, повідомив Пенсійний фонд України.

Згідно з новими даними, мінімальні розміри виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни змінено в такому порядку: для осіб з інвалідністю першої групи грошові надходження збільшуються з 15 347 до 16 847 гривень (+1500 гривень), для другої групи — з 12 396 до 13 822 гривень (+1426 гривень), а для третьої групи — з 8500 до 9478 гривень. (+978 грн.).

Окрім цього для учасників бойових дій встановлено мінімальний розмір виплат у 5528 грн, що також збільшено на 570 грн.

У разі, якщо розрахунок пенсії ветеранів менший за ці мінімальні суми, їм виплачується щомісячна державна адресна допомога, яка компенсує різницю. Така підтримка є важливим кроком для забезпечення гідного рівня життя особам з інвалідністю внаслідок війни, які потребують додаткової соціальної допомоги.