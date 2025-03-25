Згідно з новими правилами мобілізації в Україні, чоловіки до 25 років зазвичай не підлягають призову на військову службу, проте є винятки, повідомляє Politeka.
Відповідно із законом про мобілізаційну підготовку, призову підлягають лише ті, хто вже має статус військовозобов'язаного.
До 25 років виконувати військовий обов'язок можуть особи, які мають досвід роботи в армії чи інші відповідні кваліфікації. Також це торкнеться:
Чоловіків, які вже служили в армії в мирний час;
Випускників військових кафедр або військових навчальних закладів, які отримали військово-облікову спеціальність;
Осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу;
Колішніх працівників поліції, МВС або Держмитслужби, які звільнилися зі служби.
Для осіб, які не мають військового досвіду, призив не передбачений. Однак є певні категорії людей, які можуть виконувати військовий обов'язок за своїм особистим бажанням. Добровільно мобілізуватися можуть:
Жінки віком до 60 років, якщо вони здатні служити за станом здоров'я;
Призовники віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову - можуть підписати контракт на службу;
Люди з інвалідністю, якщо вони готові цього;
Ті, хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні через сімейні обставини, можуть самостійно мобілізуватися.
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