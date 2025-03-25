Дізнайтеся, кого можна призвати на службу в рамках мобілізації в Україні з 1 квітня, зокрема серед молодих чоловіків до 25 років.

Згідно з новими правилами мобілізації в Україні, чоловіки до 25 років зазвичай не підлягають призову на військову службу, проте є винятки, повідомляє Politeka.

Відповідно із законом про мобілізаційну підготовку, призову підлягають лише ті, хто вже має статус військовозобов'язаного.

До 25 років виконувати військовий обов'язок можуть особи, які мають досвід роботи в армії чи інші відповідні кваліфікації. Також це торкнеться:

Чоловіків, які вже служили в армії в мирний час;

Випускників військових кафедр або військових навчальних закладів, які отримали військово-облікову спеціальність;

Осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу;

Колішніх працівників поліції, МВС або Держмитслужби, які звільнилися зі служби.

Для осіб, які не мають військового досвіду, призив не передбачений. Однак є певні категорії людей, які можуть виконувати військовий обов'язок за своїм особистим бажанням. Добровільно мобілізуватися можуть:

Жінки віком до 60 років, якщо вони здатні служити за станом здоров'я;

Призовники віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову - можуть підписати контракт на службу;

Люди з інвалідністю, якщо вони готові цього;

Ті, хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні через сімейні обставини, можуть самостійно мобілізуватися.

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