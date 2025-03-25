Узнайте, кого можно призвать на службу в рамках мобилизации в Украине с 1 апреля, в частности, среди молодых мужчин до 25 лет.

Согласно новым правилам мобилизации в Украине мужчины до 25 лет обычно не подлежат призыву на военную службу, однако есть исключения, сообщает Politeka.

Согласно закону о мобилизационной подготовке, призыву подлежат только те, кто уже имеет статус военнообязанного.

До 25 лет выполнять воинскую обязанность могут лица, имеющие опыт работы в армии или другие соответствующие квалификации. Также это коснется:

Мужчин, уже служивших в армии в мирное время;

Выпускников военных кафедр или военных учебных заведений, получивших военно-учетную специальность;

Лиц, проходивших альтернативную (невоенную) службу;

Бывших работников полиции, МВД или Гостаможслужбы, уволившихся со службы.

Для лиц, не имеющих военного опыта, призыв не предусмотрен. Однако есть определенные категории людей, которые могут выполнять воинские обязанности по своему личному желанию. Добровольно мобилизоваться могут:

Женщины до 60 лет, если они способны служить по состоянию здоровья;

Призывники от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную - могут подписать контракт на службу;

Люди с инвалидностью, если они готовы к этому;

Те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине по семейным обстоятельствам, могут самостоятельно мобилизоваться.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Мобилизация в Украине: юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, Мобилизация в Украине: о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, Мобилизация в Украине: стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.