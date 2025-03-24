Попри те, що примусова мобілізація в Україні для медичних працівниць не передбачена, вони можуть вступити на службу.

З початком повномасштабної війни багато аспектів життя змінилися, зокрема й питання чи торкнеться мобілізація в Україні жінок, повідомляє Politeka.net.

З розвитком ситуації питання про те, як і коли жінки можуть бути призвані на військову службу в 2025 році, стає все більш актуальним.

Згідно з українським законодавством, зокрема Законом України «Про військовий обов'язок», жіночий призов є добровільним. Це означає, що тільки ті, хто добровільно звернуться до ТЦК і успішно пройдуть військово-лікарську комісію (ВЛК), можуть бути зараховані до лав Збройних сил України.

Однак існують умови, при яких жінка не підлягає мобілізаційному процесу, навіть якщо вона бажає служити. Наприклад, якщо вона має серйозні проблеми зі здоров'ям або є єдиним опікуном малолітніх дітей, вона буде звільнена від служби.

Також деякі професії, зокрема в медичній сфері, підлягають обов'язковому військовому обліку: які працюють лікарями, медсестрами, стоматологами чи фармацевтами, повинні реєструватися в ТЦК та СП, а також повідомляти про будь-які зміни в їхньому місці проживання чи сімейному становищі. Вони можуть виїжджати за кордон, але для цього повинні заздалегідь повідомити ТЦК про свої наміри.

Попри те, що примусова мобілізація в Україні для медичних працівниць не передбачена, вони можуть вступити на службу на добровільній основі після проходження необхідних процедур.

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